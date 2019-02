Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Die Wetteraussichten nach einem verschneiten und kalten Wochenende in Baden-Württemberg sind sonnig. «Der schönste Tag der Woche ist voraussichtlich der Mittwoch», sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag. «Sonne pur» erwarte den Südwesten dann. Schon am Montag soll verbreitet die Sonne scheinen und das Land unter Hochdruckeinfluss stehen. Bis Freitag soll es trocken und freundlich bleiben.

Die Temperaturen liegen über die Woche laut DWD tagsüber bei maximal vier bis sechs Grad. Die Nächte werden allerdings frisch, so der Meteorologe. Örtlich könnten die Temperaturen auf bis zu minus zehn Grad fallen.

In Stuttgart führt das stabile Hochdruckgebiet von Montag an zu einem Feinstaubalarm. Bis einschließlich Donnerstag bleibe dieser voraussichtlich bestehen, sagte der Meteorologe.