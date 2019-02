Anzeige

Sonnenbühl (dpa/lsw/pol)Ein 29-Jähriger hat in Sonnenbühl (Kreis Reutlingen) mindestens 30 Schafe von verschiedenen Weiden gestohlen. Die Tiere hat er nach Angaben der Polizei vom Freitag zwischen Oktober und Dezember mit einem Anhänger in einen eigens dafür gepachteten Stall transportiert. Die Beamten entdeckten auch einen Schuppen, in dem der Mann eine Schlachtanlage eingebaut hatte. In einer Kühltruhe wurde portioniertes Schaffleisch gefunden. Der Viehdieb suchte sich laut Polizei immer große Herden aus. Dort waren die fehlenden Tiere zunächst nicht aufgefallen. Videoaufnahmen brachten die Ermittler auf die Spur des Mannes.

Weitere Ermittlungen führten die Fahnder auf ein abgelegenes und schwer zugängliches Flurstück auf Sonnenbühler Gemarkung. Dort fanden sie in einen provisorisch errichteten Stall 22 Schafe vor. Darunter befanden sich teilweise Muttertiere, die dort frisch abgelammt hatten und so vermutlich der Schlachtung entgangen waren. Die Schafe, die offenbar schon längere Zeit unversorgt waren, befanden sich teilweise in schlechtem Zustand. Nach Rücksprache mit dem Veterinäramt wurden die Tiere von einem Schäfer in Obhut genommen und fachgerecht versorgt. Sie konnten zwischenzeitlich ihren Eigentümern zugeordnet werden.