Offenbach (dpa) Das Wetter in Deutschland bleibt trüb und regnerisch, die Sonne bricht in den kommenden Tagen nur selten durch die Wolkendecke, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte. Wenn sich die Sonne einmal zeige, dann vor allem im Süden.

Am Sonntag ist laut Vorhersage vor allem in der oberen Hälfte der Republik mit teils länger anhaltendem Regen zu rechnen. Im Südosten sei es wiederum für einige Zeit sonnig und es werde bis zu 25 Grad warm. Dort, wo es regnet, sollen die Temperaturen zwischen 13 und 19 Grad rangieren.

Der Montag beginnt den Meteorologen zufolge im Südosten anfangs mit Sonne. Im Laufe des Tages zögen jedoch Wolken auf. Sonst ist es demnach meist stark bewölkt, manchmal regnet es. Die Temperaturen sollen auf 13 bis 18 Grad klettern, von der Lausitz bis zum Alpenrand werde es noch deutlich wärmer.

Am Dienstag sei es anfangs stark bewölkt, im Osten könne es regnen. Die Wolkendecke lockere jedoch mit der Zeit auf. Weiter südlich sei es teils heiter und teils wolkig. Regnen soll es nicht. Im Norden wird es 13 bis 16 Grad warm, sonst ist es mit 15 bis 19 Grad recht mild im Land, wie der Wetterdienst berichtete.