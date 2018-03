Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) beginnt am Mittwoch mit Sondierungsgesprächen. Eingeladen seien alle demokratischen Parteien im Landtag, sagte er am Montag nach einer Vorstandssitzung seiner Partei. Begonnen werde mit FDP und SPD am Vormittag. Am Nachmittag schlössen sich Gespräche mit der CDU an. Er gebe keiner Koalition, weder einer sogenannten Ampel noch einem grün-schwarzen Bündnis den Vorzug, und gehe ohne Vorfestlegungen in die Treffen. Er leite seine Rolle in der Regierungsbildung - „bei aller Bescheidenheit“ - von dem im Wahlergebnis sichtbaren Vertrauen in seine Amtsführung und seinem Regierungsstil ab. Die Gespräche könnten viele Wochen dauern.