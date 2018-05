Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Sonnige Tage und warme Nächte erwarten den Südwesten in dieser Woche. Am Montag sei mit Temperaturen bis zu 32 Grad zu rechnen, teilte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit. Ähnlich warm sollen auch die nächsten Tage werden. Allerdings sei weiterhin mit Gewittern zu rechnen. Besonders Dienstag und Donnerstag sind nach Angaben des DWD «Gewittertage». Hier könne es vor allem im Bergland zu Unwettern mit heftigem Starkregen und Hagel kommen. Von den schweren Gewittern am Wochenende war Baden-Württemberg weitgehen verschont geblieben.