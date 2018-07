Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Nach dem Beginn der Sommerferien in weiteren Bundesländern wird ab diesem Wochenende vermehrt mit Staus auch auf baden-württembergischen Autobahnen gerechnet. Dazu tragen im Südwesten vor allem Baustellen auf der Autobahn 8 zwischen Stuttgart und Ulm bei, wie eine Sprecherin des Verkehrsclubs ACE sagte. Von Donnerstag an starten Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein in die «großen Ferien» - damit hat in 13 Bundesländern die schulfreie Zeit begonnen. «Der Sommerreiseverkehr geht in seine heiße Phase» hieß es in einer ACE-Mitteilung.

Ein wenig Erleichterung verspreche ein Ferienfahrverbot für Lastwagen an Samstagen, teilte der ADAC mit. Es trete ab diesem Samstag in Kraft und gelte bis Ende August jeweils von 7 bis 20 Uhr, wie es weiter hieß.