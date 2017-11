Anzeige

Neckargerach (dpa/lsw) - Wenige Tage nach der Identifizierung der Frauchenleiche vom Neckarufer bei Mosbach ist der Sohn der Toten verhaftet worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sitzt der 21 Jahre alte Sohn des 52 Jahre alten Opfers seit Samstag in Untersuchungshaft. Er steht in dringendem Tatverdacht seine Mutter am 25. Oktober getötet und anschließend in Neckargerach (Neckar-Odenwald-Kreis) abgelegt zu haben. Der Mann hat laut Polizei die Tat gestanden. Ein Spaziergänger hatte die Leiche einen Tag später unter einer Brücke am Neckarufer entdeckt. Eine Öffentlichkeitsfahndung der Polizei führte zur Identität der bis dahin unbekannten Toten.

Nach dem jetzigen Kenntnisstand war es am Tattag in einer Heilbronner Wohnung zu einer Auseinandersetzung zwischen der 52 Jahre alten aus Heilbronn stammenden Getöteten und ihrem Sohn gekommen. Im Verlauf dieses Konflikts soll der Sohn seine alleinstehende Mutter getötet haben. Am Abend soll er die Leiche am Neckarufer abgelegt haben. Der mutmaßliche Täter und das Opfer haben keinen direkten Bezug zur Neckartalgemeinde. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Ablageort zufällig ausgewählt wurde.

Der 21-Jährige Deutsche wurde gestern auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn einem Haftrichter vorgeführt. Dort räumte er die Tat ein. Die Soko Ziel will noch die Hintergründe der Tat klären und deren Ablauf vollständig rekonstruieren.