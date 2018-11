Anzeige

Sölden (dpa/lsw) Ein Snowboarder aus dem Landkreis Ludwigsburg ist in Tirol in die drehende Fräse einer Pistenraupe geraten und schwer am Bein verletzt worden. Nach Angaben der österreichischen Polizei vom Freitag ist der 44-Jährige im Skigebiet Sölden durch eine Unterführung gefahren und dann unter die Fräse gekommen. Ein Hubschrauber brachte den Mann am Donnerstag in eine Klinik.