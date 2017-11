Anzeige

Feldberg (dpa/lsw) - Die Skigebiete im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb rüsten sich für die Wintersportsaison. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, sagten Sprecher der Liftbetreiber. Sobald für Wintersport genügend Schnee liege, könnten Lifte in Betrieb gehen und Pisten geöffnet werden. Auf dem höchsten Berg im Land, dem Feldberg im Südschwarzwald, werden die im Sommer eingesetzten Gondeln der Feldbergbahn gegen die im Winter genutzten Sechser-Sessel ausgetauscht. Diese Arbeiten dauern bis Anfang Dezember, sagte eine Sprecherin der Bahn. Kleinere Sesselbahnen und Lifte in dem Gebiet seien bereits fertig für den Start in die Saison.