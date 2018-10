Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Nach dem Skandal um mit PFC verseuchte Ackerflächen im Badischen sind in Blutproben von Anwohnern höhere Werte der Chemikalie nachgewiesen worden, die über das Trinkwasser in Kontakt mit dem Stoff kamen. Dies teilte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) am Freitag in Stuttgart mit. Personen, die Gemüse und Obst aus den betroffenen Gebieten verzehrten, wiesen hingegen kaum höhere Werte auf, als Menschen außerhalb der belasteten Gebiete. Insgesamt lägen die Werte aber nicht über denen von vergleichbaren PFC-Schadensfällen in anderen Bundesländern.

Für die Erhebung wurde das Blut von 348 Personen aus dem Raum Rastatt von einem unabhängigen Labor untersucht. Nun wurden erste Ergebnisse veröffentlicht. Auf Ackerland in den Kreisen Rastatt und Baden-Baden sowie bei Mannheim war die Chemikalie PFC nachgewiesen worden. Die künstlich hergestellten Substanzen stehen im Verdacht, die Gesundheit zu gefährden. In der Umwelt können sie kaum abgebaut werden.

Lucha sagte, die Werte seien Anlass, die Maßnahmen insbesondere bei der Trinkwasserversorgung beizubehalten. So wurden Brunnen stillgelegt, bei denen der vom Umweltbundesamt empfohlene Wert nicht eingehalten werden kann. Dadurch lagen die Gehalte im Trinkwasser der öffentlichen Wasserversorgung bereits deutlich unterhalb der Grenzwerte. Der Grünen-Politiker forderte zugleich, dass bundesweite Messungen zum Thema PFC zusammengeführt werden. In den Jahren 2020 und 2023 sollen erneut Blutuntersuchungen gemacht werden, um zu klären, wie sich die Belastung über die Jahre hinweg entwickelt.