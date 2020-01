Sindelfingen (pol)In der Mercedesstraße in Sindelfingen kam es am Dienstag gegen 9:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall, als ein silberner VW Golf einen 91-Jährigen erfasste und nach der Kollision flüchtete. Laut Polizei überquerte der Senior gerade mit seinem Rollator den dortigen Fußgängerüberweg am Zentralen Omnibusbahnhof, als ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker den Mann mit seinem VW Golf erfasste. Durch den Aufprall wurde er zu Boden geworfen und sein Rollator einige Meter weit weg geschleudert. Nach dem Unfall kümmerte sich der Fahrer des VW Golf nicht um den schwer verletzten 91-Jährigen, sondern entfernte sich von der Unfallstelle. Der Senior wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Ermittlungen zufolge wurde der Unfall durch mehrere Zeugen beobachtet. Diese werden jetzt gebeten, sich unter Tel. 0711 6869 0 mit der Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.