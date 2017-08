Pleidelsheim (dpa/lsw) - Ein sieben Jahre alter Junge ist bei roter Ampel über eine Straße gelaufen, von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Das Kind sei in Pleidelsheim (Kreis Ludwigsburg) in einer Gruppe unterwegs gewesen, als es unvermittelt über die rote Fußgängerampel gegangen sei, teilte die Polizei in Ludwigsburg am Samstag mit. Demnach wurde er am Freitagnachmittag vom Auto eines 51 Jahre alten Mannes angefahren und zu Boden geschleudert. Der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht.

