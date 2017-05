Limbach (dpa/lsw) - Den kühnen Fluchtversuch von der heimischen Weide haben sieben Rinder in der Nacht zum Mittwoch mit dem Tod bezahlt. Wie die Polizei meldete, waren die Tiere in Limbach (Neckar-Odenwald-Kreis) auf die Fahrbahn der B 27 gelaufen und mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Der Fahrer des 40-Tonners blieb bei dem Unfall unverletzt. Vier der Rinder starben sofort, drei weitere mussten wegen schwerer Verletzungen noch am Unfallort von Polizisten erschossen werden. Am Lastwagen entstand Schaden in Höhe von 10.000 Euro. Für die Reinigung und den Abtransport der Kadaver musste die B 27 kurzzeitig gesperrt werden. Wie die Tiere entkamen, war ungeklärt.

