Stuttgart (dpa/lsw)Die grün-schwarze Landesregierung will bei der letzten Kabinettssitzung in diesem Jahr am Dienstag ein Maßnahmenbündel für mehr Sicherheit auf öffentlichen Straßen und Plätzen beschließen. Lokale Sicherheitskonferenzen sollen demnach weiterentwickelt werden. Auch soll das Nachtleben insbesondere für Frauen sicherer gemacht werden. Die kommunale Kriminalprävention soll ausgebaut werden. Mehrere Ressorts haben an dem Maßnahmenpaket mitgewirkt. Das Justizministerium will sich für härtere Strafen einsetzen gegen Täter, die Messer als Waffe benutzen.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) wollen die Maßnahmen nun nach der Kabinettssitzung um 12 Uhr der Öffentlichkeit präsentieren.

Vor dem Landgericht Freiburg läuft derzeit der Prozess um die Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen vor einer Disco in Freiburg im Herbst 2018. Die meisten der elf Angeklagten sind Flüchtlinge. Die Tat hatte damals eine neue Debatte um die Kriminalität von Flüchtlingen ausgelöst. Im Oktober 2018 hatte die Landesregierung vereinbart, ein Paket mit sicherheits- und integrationspolitischen Maßnahmen zu beschließen.

Kretschmann hatte zudem damals von «Tunichtguten» gesprochen und Maßnahmen gegen problematische Flüchtlinge angekündigt. Er hatte auch davon gesprochen, «Männerhorden» in die «Pampa» zu schicken - und damit in der eigenen Partei und darüber hinaus für Irritationen gesorgt.

Von «Tunichtguten» ist im aktuellen Entwurf keine Rede mehr. Kretschmann sieht seine sicherheitspolitischen Ankündigungen zum Umgang mit verhaltensauffälligen und gefährlichen Flüchtlingen dennoch erfüllt. So würden problematische Personengruppen in der Erstaufnahme bereits durch Querverlegung getrennt, hatte der Grünen-Politiker vor kurzem in Stuttgart gesagt.

Strobl will dem Kabinett am Dienstag auch berichten über den Umgang mit Mehrfach- und Intensivstraftätern, gefährlichen Ausländern und Ausländern, die wiederholt Regelverstöße begehen. Manche Maßnahmen, etwa was den Entzug von Aufenthaltserlaubnissen angeht oder leichtere Abschiebungen, seien bereits im Rahmen des Geordnete-Rückkehr-Gesetzes des Bundes umgesetzt worden, das Ende August in Kraft getreten ist, heißt es aus der Landesregierung.

Die Verschärfung des Polizeigesetzes, auf die sich die grün-schwarzen Koalitionsspitzen vergangene Woche geeinigt hatten, steht am Dienstag aber noch nicht auf der Tagesordnung des Kabinetts. Demnach dürfen Polizisten künftig in bestimmten Fällen Schulterkameras auch in Wohnungen oder Diskotheken einsetzen. Zudem soll die Rechtsgrundlage für Kontrollen und Durchsuchungen bei Großveranstaltungen - etwa Weihnachtsmärkte oder Fußballspiele - verbessert werden.

Monatelang hatten die Koalitionspartner über mehr Befugnisse für die Polizei gestritten. Innenminister Strobl konnte mehrere Forderungen nicht gegen den Widerstand der Grünen durchsetzen. Die heimliche Online-Durchsuchung, also das Durchsuchen ganzer Festplatten von Computern, um Terrorpläne zu vereiteln, haben die Grünen blockiert.

Die Opposition sieht die Sicherheitsmaßnahmen der Landesregierung kritisch. «Über ein Jahr her sind die Forderungen Kretschmanns nach Maßnahmen gegen junge strafanfällige Asylbewerber», kritisierte Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke. Grün-Schwarz arbeite im Schneckentempo. «Das ist gewiss nicht der große Wurf, den die Bürger zur Verbesserung der Sicherheit in unseren Städten erwartet haben.» Die Regierung agiere immer mehr ideen- und tatenlos.

Ob die FDP den einzelnen Maßnahmen in der inneren Sicherheit zustimmen werde, hänge von der Umsetzung ab, sagte Rülke auch mit Blick auf das neue Polizeigesetz. Positiv sei dort die Abkehr von der Online-Durchsuchung, ebenso wie die Verbesserung der Bleibeperspektiven für gut integrierte Asylbewerber. Es fehle aber ein Konzept, wie man effektiver als bislang schlecht integrierte abgelehnte Asylbewerber rascher in ihre Heimatstaaten zurückführe.