Reutlingen (pol)Die Polizei hat am Dienstag einen 43 Jahre alten Mann in Reutlingen festgenommen. Er wird verdächtigt, Kinder und Jugendliche im Internet sexuell bedrängt zu haben. Laut Polizei wurde schon seit 2017 gegen den zunächst noch Unbekannten ermittelt. Auch Opfer aus dem Raum Stuttgart hatten Anzeige erstattet. Über Social-Media-Plattformen nahm der Mann immer wieder Kontakt zu den Minderjährigen auf und schaffte es so, vertrauliche Kontaktdaten zu erhalten. Er verschickte anzügliche Videos von sich selbst und forderte die Kinder auf, sexuelle Handlungen an sich selbst vorzunehmen. Den Kindern drohte er, er würde sie zu Hause aufsuchen, falls sie der Forderung nicht nachkommen sollten. Die Polizei durchsuchte seine Wohnung und seinen Arbeitsplatz und beschlagte einen Laptop und mehrere Handys. Die Ermittlungen dauern an.