Göppingen (dpa/lsw) - Eine 68 Jahre alte Seniorin ist in Göppingen von zwei Männern überfallen worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, betrat die Frau am Dienstagmittag mit ihrem Rollator das Treppenhaus eines Hochhauses, als ihr die beiden ungefähr 30 Jahre alten Täter folgten. Im Flur des Hochhauses stießen die Männer die 68-Jährige zu Boden und stahlen eine Stofftasche, in der sich unter anderem ein Geldbeutel, Papiere und rund 100 Euro Bargeld befanden. Eine Nachbarin fand die 68-Jährige später am Boden liegend. Sie alarmierte die Polizei, die erfolglos nach den Tätern fahndete. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Frau wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

