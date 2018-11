Anzeige

Gerstetten (dpa/lsw)Ein Senior ist in Gerstetten im Kreis Heidenheim bei einem Unfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam der 90 Jahre alte Mann am Mittwoch von der Straße ab und prallte mit seinem Auto nach einigen Metern gegen eine Betonmauer. Warum der 90-Jährige von der Straße abkam, war zunächst unklar. Das Auto musste abgeschleppt werden.