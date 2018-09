Anzeige

Ludwigsburg (pol) - Ein 81-Jähriger beleidigte am Mittwoch gegen 17.40 Uhr in Ludwigsburg mehrfach zwei 25 und 36 Jahre alte Männer. Gegen ihn wird nach Angaben der Polizei nun wegen Beleidigung ermittelt. Die beiden Männer, ein deutscher und ein türkischer Staatsangehöriger, hatten sich demnach auf eine Bank auf dem Marktplatz gesetzt und ihre Füße auf Stühle gelegt. Nach bisherigen Ermittlungen soll der 81-Jährige dem 36-jährigen türkischen Staatsangehörigen den Stuhl unter den Füßen weggezogen haben während er ihn mit rassistischen Worten ansprach. Als der 36-Jährige ein ruhiges Gespräch mit dem 81-Jährigen führen wollte, fiel dieser ihm immer wieder ins Wort und beleidigte ihn und seinen Begleiter mehrfach mit ausländerfeindlichen Aussprüchen. Aufmerksame Passanten schritten ein und ermahnten den 81-Jährigen, heißt es in dem Bericht weiter.