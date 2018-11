Anzeige

Rastatt (dpa/lsw)Ein Linienbus in Rastatt ist möglicherweise beschossen worden. Am Donnerstag durchschlug während der Fahrt ein kleiner, unbekannter Gegenstand eine Seitenscheibe, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ersten Ermittlungen zufolge könnte es sich um ein Geschoss handeln. Neben dem Fahrer war nur ein Gast im Bus. Verletzt wurde niemand.