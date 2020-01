Mannheim (dpa/lsw)Sechs Verletzte und sechs teils stark demolierte Autos mit Sachschäden - das war am Samstagvormittag die Bilanz einer Karambolage in Mannheim. Ausgelöst wurde sie laut Polizei, als ein 62 Jahre alter Fahrer kurz vor einer Kreuzung auf der B 38a einen Wagen überholen wollte und beide Fahrzeuge dabei zusammenstießen.

Der Wagen des Unfallverursachers prallte gegen ein DHL-Paketfahrzeug, der andere krachte in Leitplanken und stieß dann auf einen an der Ampel wartenden Pkw. Dieser wiederum wurde durch den Aufprall auf einen davorstehenden Wagen und einen SUV geschoben. Der 62-Jährige am Steuer des unfallverursachenden Autos blieb unverletzt. Seine 73 Jahre alte Beifahrerin kam mit leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus. Ebenfalls leicht verletzt wurden laut Polizei vier Autofahrer zwischen 29 und 77 Jahren sowie eine 24 Jahre alte Fahrerin. Auch zwei Hunde mussten laut Augenzeugen versorgt werden. Fünf der sechs Autos wurden abgeschleppt.