Anzeige

Sindelfingen (dpa/lsw) - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 81 ist ein 72 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Der Verkehr staute sich am Freitagabend auf der A81 bei Sindelfingen (Landkreis Böblingen) kilometerlang. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fuhr eine 27-Jährige mit ihrem Wagen auf einen vor ihr fahrenden Lastwagen auf. Sie geriet anschließend mit ihrem Auto in die Leitplanke und kam schließlich quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Ein nachfolgender 58-Jähriger wich mit seinem Wagen diesem Hindernis nach rechts aus, kollidierte danach aber mit dem inzwischen stehenden Lkw. Dessen 72 Jahre alter Fahrer wurde schwer verletzt. Insgesamt waren die Rettungskräfte mit zwölf Einsatzfahrzeugen vor Ort. Auf der Autobahn bildete sich in Richtung Stuttgart ein 8,5 Kilometer langer Rückstau. Es entstand ein Schaden von 24 000 Euro.