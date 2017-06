Geisingen (dpa/lsw) - Eine 50 Jahre alte Frau ist mit ihrem Wagen auf einer Bundesstraße bei Geisingen (Landkreis Tuttlingen) mit einem Lastwagen zusammengeprallt und schwer verletzt worden. Der Fahrer des Sattelschleppers war am Montagabend aus zunächst ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei mitteilte. Die Frau versuchte, auszuweichen. Weil der Lkw-Fahrer ebenfalls gegenlenkte, kam es zum Zusammenstoß.

Der Wagen der Frau wurde daraufhin in die Leitplanke geschleudert und kam dort zum Stehen. Der Sattelschlepper durchbrach die Fahrbahnbegrenzung und kippte um. Die Frau kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von 180 000 Euro.

