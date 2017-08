Winterbach (dpa/lsw) - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 29 bei Winterbach im Rems-Murr-Kreis ist eine 42-Jährige schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war die Frau mit ihrem Auto in Richtung Stuttgart unterwegs, als sie von der Spur abkam und gegen die Mittelplanke krachte. Die genauen Umstände waren noch unklar. Die Fahrerin verließ nach Angaben der Polizei ihr Auto und kletterte über die Mittelplanke auf die gegenüberliegende Spur. Dort wurde sie von einem Auto, das in Richtung Aaalen unterwegs war, erfasst und schwer verletzt.

