Leinfelden-Echterdingen (pol) - Schwere Verletzungen hat sich laut Polizei ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Stuttgarter Flughafen zugezogen. Ein 60-jähriger Taxifahrer befuhr am Montagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, mit seinem Renault Talisman die Zufahrt zum P4 und wollte zunächst nach rechts auf die Taxispur in Richtung Ankunftsebene abbiegen. Kurz bevor er die Spur wechselte, zog der Pkw-Fahrer seinen Wagen nach links und übquerte, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten, beide Fahrspuren. Ein auf dem linken Fahrstreifen fahrender 55-jähriger Motorradfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte mit seiner Triumph frontal gegen die linke Seite des Autos. Der Zweiradfahrer zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er in einer Klinik stationär aufgenommen werden musste. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt rund 15000 Euro. Das Motorrad musste geborgen werden.

