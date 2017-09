Anzeige

Donaueschingen (dpa/lsw) - Die Geländefahrt der Vierspänner beim internationalen Reit- und Fahrturnier in Donaueschingen ist von einem schweren Unfall überschattet worden. Der 31-jährige Schwede Axel Olin fuhr mit seinem Vierspänner am Samstag im Wasserhindernis gegen einen Pfosten. Dabei fielen der Kutscher und seine beiden Beifahrer vom Geländewagen. Eine Beifahrerin verletzte sich nach Angaben der Pressestelle so schwer, dass sie mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus transportiert werden musste. Die Pferde konnten unverletzt wieder gestoppt werden. Die Geländefahrt wurde nach einer Unterbrechung fortgesetzt.