Anzeige

Baden-Baden (dpa/lsw) - Ein Schwimmlehrer soll in Baden mehrere Kinder sexuell missbraucht haben. Die Staatsanwaltschaft Baden-Baden ermittelt gegen den 33-Jährigen wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs in zahlreichen Fällen. Nach Anzeigen wurde Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Möglicherweise hat sich der 33-Jährige aber an mehreren hundert Kindern vergangen, berichtete die „Mittelbadische Presse“. Die Staatsanwaltschaft spricht von zahlreichen Fällen. „Wir befürchten, dass da noch mehr dahinter steckt“, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Der Beschuldigte hat in den vergangenen Jahren in Gernsbach, Baden-Baden, Bad Herrenalb, Bad Liebenzell, Kuppenheim und Achern hunderte von Kindern unterrichtet.