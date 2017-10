Anzeige

Backnang (dpa/lsw) - Beim Sprung aus einem brennenden Haus in Backnang (Rems-Murr-Kreis) ist ein Mann in der Nacht zum Samstag schwer verletzt worden. Der Mann sei allein in dem Mehrfamilienhaus gewesen und aus dem ersten Obergeschoss gesprungen, teilte die Polizei mit. Im Nachbarhaus wurde eine Frau durch Rauchgase leicht verletzt. Zunächst war es unklar, warum das Feuer ausbrach. Der Sachschaden wird auf etwa 200 000 Euro geschätzt.