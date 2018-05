Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) Vier teils schwerverletzte Pkw-Insassen und drei erheblich beschädigte Autos sind die Bilanz eines heftigen Auffahrunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Landesstraße 1192 im Bereich der Stuttgarter Messe ereignet hat, meldet die Polizei. Verursacht wurde die Kollision nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen von einer 55 Jahre alten Dacia Sandero-Fahrerin, die gegen 15.30 Uhr von Echterdingen in Richtung Plieningen unterwegs war. Auf Höhe der Zufahrt zum Tor 1 des Messegeländes bemerkte sie erst zu spät, dass der Verkehr vor ihr wegen einer roten Ampel ins Stocken geraten war. Sie krachte deshalb ins Heck eines stehenden Fiat Scudo, der anschließend noch gegen einen VW Golf davor geschoben wurde. Sowohl die Unfallverursacherin selbst, als auch der 58-jährige Fiat-Fahrer wurden schwer verletzt. Ein 39-jähriger Mitfahrer im Fiat und der 52 Jahre alte Fahrer des VW kamen offenbar mit leichteren Blessuren davon. Alle Verletzten mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Die drei nicht mehr fahrtüchtigen Pkw, an denen ein Schaden von insgesamt zirka 15.000 Euro entstand, wurden von Abschleppern abtransportiert. Auch die Feuerwehr der Stuttgarter Messe rückte mit insgesamt drei Fahrzeugen aus, da zunächst gemeldet worden war, dass eine Person in einem Auto eingeklemmt ist, was sich glücklicherweise nicht bestätigte. Die Landesstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.