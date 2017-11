Anzeige

Lörrach (dpa/lsw) - Weil er am Steuer ohnmächtig geworden war, ist ein 78-Jähriger mit seinem Auto in Lörrach durch einen Zaun gebrochen und auf Bahngleisen zum Stehen gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Mann einen „Blackout“, als er mit eingelegtem ersten Gang an einer Ampel stand, wie die Polizei am Dienstag in Freiburg mitteilte. Das Fahrzeug machte sich selbstständig und fuhr in Richtung des Bahnhofs. Rettungskräfte brachten den Mann vorsorglich ins Krankenhaus. An seinem Auto entstand erheblicher Schaden.