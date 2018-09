Anzeige

Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw)Eine 28-Jährige hat sich in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) selbst ins Gefängnis eingewiesen. Die Frau klopfte einfach an die Türe der Vollzugsanstalt und wollte aufgenommen werden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Da die 28-Jährige am Donnerstagabend keinen Ausweis dabei hatte, wurde die Polizei verständigt. Sie stellten fest, dass die Frau tatsächlich zur Festnahme ausgeschrieben war, wegen Diebstahls. Der 28-Jährigen wurde ihr Wunsch erfüllt - sie sitzt nun in Haft.