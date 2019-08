Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 29 ist der Gmünder Einhorntunnel bei Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) in beide Richtungen gesperrt worden. Bei dem Unfall seien mehrere Menschen verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Es seien auch zwei Lastwagen an dem Unfall beteiligt gewesen. Den Angaben zufolge sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei vor Ort. Zwei Rettungshubschrauber seien ebenfalls im Einsatz. Die Polizei machte zunächst keine weiteren Angaben zum Unfallhergang und zu den Beteiligten. Wann die Strecke wieder freigegeben wird, war unklar.