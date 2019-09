Stuttgart (dpa/lsw)Nach dem üblichen Anstieg über den Sommer ist die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg im September erwartungsgemäß wieder gesunken. Allerdings fällt die Herbstbelebung in diesem Jahr deutlich schwächer aus, wie die Bundesagentur für Arbeit am Montag in Stuttgart mitteilte. 202.775 Menschen im Südwesten waren im September ohne Job. Das sind zwar gut 6800 oder 3,3 Prozent weniger als im August, aber gut 9100 oder 4,7 Prozent mehr als im September 2018. Die Quote lag bei 3,2 Prozent. «Die konjunkturelle Abkühlung macht sich bemerkbar», resümierte Martina Musati von der Geschäftsführung der Arbeitsagentur.