Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem Wolfsriss im Kreis Heilbronn ist erneut eine Diskussion zwischen Grünen und CDU über den Umgang mit dem Wolf aufgeflammt. Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) fordert eine Regulierung des Wolfsbestandes - „das heißt auch bejagen oder Fallen stellen“, sagte Hauk der Deutschen Presse-Agentur. Aus dem Thema könnte sich laut Haukm ein Streit entwickeln.

Die Grünen setzten auf einen vertrauensvollen Dialog zwischen Schaf- und Nutztierhaltern, Naturschützern und Politik, wie der naturschutzpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im Landtag, Markus Rösler, mitteilte.

Schon am Donnerstag (26.10.) wird es bei einer öffentlichen Anhörung im Landtag in großer Runde besprochen. Die Grünen setzen auf Herdenschutz und wollen mit Nutztierhaltern besprechen, welche finanzielle Unterstützung dafür weiter notwendig ist.

Ein Wolf hat nach Angaben des Umweltministeriums am 7. Oktober drei Lämmer bei Widdern (Kreis Heilbronn) auf einer von Wassergräben eingegrenzten Weide gerissen. Das ergab demnach eine genetische Untersuchung von Proben der toten Tiere.