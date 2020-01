7.1.2020 In einem Gewerbegebiet ibn Waiblingen sind Schüsse gefallen.

7.1.2020 In einem Gewerbegebiet ibn Waiblingen sind Schüsse gefallen. Quelle: SDMG

7.1.2020 In einem Gewerbegebiet ibn Waiblingen sind Schüsse gefallen.

7.1.2020 In einem Gewerbegebiet ibn Waiblingen sind Schüsse gefallen. Quelle: SDMG

7.1.2020 In einem Gewerbegebiet ibn Waiblingen sind Schüsse gefallen.

7.1.2020 In einem Gewerbegebiet ibn Waiblingen sind Schüsse gefallen. Quelle: SDMG

7.1.2020 In einem Gewerbegebiet ibn Waiblingen sind Schüsse gefallen.

7.1.2020 In einem Gewerbegebiet ibn Waiblingen sind Schüsse gefallen. Quelle: SDMG

7.1.2020 In einem Gewerbegebiet ibn Waiblingen sind Schüsse gefallen.

7.1.2020 In einem Gewerbegebiet ibn Waiblingen sind Schüsse gefallen. Quelle: SDMG

Waiblingen (dpa/lsw) Im Gewerbegebiet Eisental in Waiblingen ist am Dienstag ein Mensch schwer verletzt worden. Zeugen berichteten gegen 11.40 Uhr von Schüssen, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen mit. Einsatzkräfte der Polizei seien daraufhin zum Ort des Geschehens geeilt. Die schwer verletzte Person sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Ob sie tatsächlich Schussverletzungen habe, müsse erst noch geklärt werden. Die Hintergründe sind unklar.