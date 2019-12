Ludwigsburg (dpa/lsw)Bei einem Streit in der Johannes-Buhl-Straße in Ludwigsburg hat ein 55-Jähriger in der Nacht auf Samstag mehrmals mit einer Schreckschusspistole auf seinen Sohn geschossen. Als der 33 Jahre alte Mann versucht habe, seinem Vater die Waffe abzunehmen, sei es zu einer Schlägerei gekommen, teilte die Polizei mit. Ein weiterer Verwandter konnte dem Mann schließlich die Waffe entreißen. Der 55-Jährige flüchtete daraufhin. Polizisten nahmen ihn wenig später fest. Sie beschlagnahmten auch die Schreckschusspistole. Aus ihr wurde demnach Reizstoffmunition verschossen. Der Mann und sein Sohn erlitten bei dem Streit leichte Verletzungen. Die Polizei war den Angaben nach mit acht Streifen im Einsatz.