Stuttgart (dpa/lsw) Gute Aussichten für den Maifeiertag im Südwesten: Sonne und Temperaturen zwischen 18 und 21 Grad sorgen am Mittwoch für gutes Ausflugswetter. Ein paar lockere Wolkenfelder bleiben wohl am Himmel, doch trocken dürfte es am ersten Mai in ganz Baden-Württemberg bleiben, teilte Marcel Schmid, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag mit. Am Oberrhein könnten demnach auch 22 Grad erreicht werden.

Die Prognosen am Montag weisen darauf hin, dass dem Südwesten damit ausgerechnet zum Feiertag der schönste Tag der Woche bevorsteht. Für Montag erwarten die Meteorologen noch einige Wolken und immer wieder leichten Regen, dazu Temperaturen zwischen 16 Grad in der Kurpfalz und rund 7 Grad in Richtung Alb.

"Aktion Maiwägele"

