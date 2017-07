Stuttgart (dpa/lsw) - Baden-Württembergs Schöffenverband erwartet Auseinandersetzungen in den Gerichten wegen des Verbots religiöser oder politischer Symbole. „Ich sehe da große Probleme in der Zukunft“, sagte der Landesvorsitzende des Bundes ehrenamtlicher Richterinnen und Richter, Robert Gunderlach, der Deutschen Presse-Agentur.

Richter, Staatsanwälte und Rechtsreferendare im Südwesten dürfen künftig keine religiösen oder politischen Symbole im Gericht tragen. Ein entsprechendes Gesetz verabschiedete der Stuttgarter Landtag Mitte Mai. Somit sind Kopftücher oder Kippas für Berufsrichter tabu. Andere Gruppen im Gericht, darunter Schöffen und Protokollanten, sind von dem Verbot ausgenommen. „Wir hätten uns gewünscht, dass wir nicht auseinanderdividiert worden wären. Klagen werden wir dagegen nicht, weil wir als Verein das gar nicht können“, betonte Gunderlach.

Gunderlachs Ansicht nach wäre es besser gewesen, wenn auch die ehrenamtlichen Richter zur Neutralität verpflichtet worden wären - „und nicht nur die Berufsrichter“.

Das Ehrenamt gebe es schon seit dem Mittelalter und es sei wertvoll. „Das Gesetz verlangt einen Querschnitt aus der Bevölkerung, jemanden mit einem gesunden Menschenverstand. „Schöffen bringen ihr intuitives Wissen mit. Man muss nicht Pädagogik studiert haben, um Mutter zu werden“, sagte Gunderlach.

An die Schöffen werden keine besonderen Anforderungen im Sinne einer formalen Qualifikation gestellt. Es kann aber nicht bestritten werden, dass sich nicht jeder Bürger in gleicher Weise eignet, über andere Menschen zu Gericht zu sitzen. Das Amt verlangt aus sich heraus bestimmte Eigenschaften, die nicht jeder mitbringt. Schöffen sollen einwandfreie, kluge, rechtlich denkende, unvoreingenommene Personen sein, steht auf der Internetseite des Schöffenverbandes. Pro Verfahren gibt es einen bis drei Berufs- sowie zwei Laienrichter.

Die fünfjährige Amtszeit für Schöffen hat am 1. Januar 2014 begonnen. Sie dauert bis zum 31. Dezember 2018. Zwischendurch sind keine Bewerbungen möglich.

