Karlsruhe (dpa) - Der Deutsche Weinbauverband (DWV) hat bei seiner Mitgliederversammlung in Karlsruhe Klaus Schneider zum neuen Präsidenten gewählt. Der 58-jährige Präsident des Weinbauverbands Pfalz löst Norbert Weber nach 20 Jahren an der Spitze ab. Weber wurde zum Ehrenpräsidenten ernannt, wie DWV-Generalsekretär Rudolf Nickenig nach der Wahl gestern sagte. Der DWV ist ein nationaler Dachverband, in dem die regionalen Weinbau- und Genossenschaftsverbände sowie Spezialorganisationen zusammengeschlossen sind.

