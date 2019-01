Anzeige

Ulm (red) Auf etwa 35 Kilometern hat es sich seit gestern Abend auf der A8 gestaut. Zwischen Ulm und der Albhochfläche ging nichts mehr. Vom Abend an seien immer wieder Laster auf der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen geraten und hätten Behinderungen verursacht, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Stundenlang harrten hunderte LKW- und Autofahrer in ihren Fahrzeugen aus. Erst am Morgen löste sich der Stau langsam auf. Die Fahrer der liegengebliebenen Fahrzeuge wurden von Hilfsdiensten mit warmen Decken und Getränken versorgt.

Frau stirbt im Stau

Für eine Person kam jedoch jede Hilfe zu spät. „Im Stau ist jemand gestorben. Todesursache ist wohl ein Herzinfarkt“, sagte ein Polizeisprecher. Die eintreffenden Rettungskräfte konnten nichts mehr für die Frau tun.