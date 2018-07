Anzeige

Heilbronn (dpa/lsw) Im Fall des mutmaßlichen Schmuggels im Gefängnis Heilbronn haben die Ermittler weitere Details bekannt gegeben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilten, wurden neben einem Gefängniswärter auch drei mutmaßliche Komplizen am Freitag festgenommen. Sie sollen zusammen mit einem JVA-Beamten Drogen und Handys in das Gefängnis geschmuggelt haben. Die Polizei hatte den 37-Jährigen am Freitag mit einer Lieferung auf dem Weg zu seinem Arbeitsplatz gefasst. Die Beschuldigten sitzen nun in Untersuchungshaft. Zuerst hatte die «Heilbronner Stimme» am Freitag berichtet.

Den Angaben zufolge hatten JVA-Insassen zunächst die Utensilien über Komplizen außerhalb der Gefängnismauern bestellt und dann innerhalb der Haftanstalt verteilt. Von den Kontaktmännern außerhalb des Gefängnis habe der JVA-Beamte die Gegenstände erhalten und dann gegen Bezahlung in das Gefängnis geschmuggelt, hieß es.

Wie erst jetzt bekannt wurde, ermittelt die Polizei bereits seit April 2018 gegen den Gefängniswärter wegen Bestechlichkeit und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Außerdem hat die Polizei gegen weitere Beschuldigte Ermittlungen aufgenommen, darunter JVA-Insassen und ehemalige Gefangene. Bei mehreren Durchsuchungen in den Wohnungen der Beschuldigten, stellte die Polizei zudem weitere Beweismittel sicher, darunter weitere Betäubungsmittel.