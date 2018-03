Anzeige

Stuttgart (lsw) - Finanzminister Nils Schmid (SPD) hat seinen Vorstoß, im Wahljahr 2016 auf neue Schulden zu verzichten, auf die Folgejahre ausgeweitet. Er kommt damit den Grünen ein Stück entgegen, die darauf pochen, dass die Nettonull nachhaltig sein müsse.

Schmid sagte gestern der „Südwest Presse“: „Die Effekte der Konsolidierung sind dauerhaft.“ Daher erscheine die Fortsetzung der Null auch für 2017 und folgende Jahre denkbar und wünschenswert. Klar sei aber, dass die bereits beschlossenen Sparpläne weiter umgesetzt werden müssten, um den Haushalt auf Dauer strukturell zu sanieren. Ein Sprecher Schmids bestätigte diese Aussagen am Freitag in Stuttgart.

Allerdings hat Schmid dies dem Vernehmen nach noch nicht mit konkreten Zahlen belegt. Die Grünen-Fraktion und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bleiben skeptisch. Kretschmann sagte gestern in Stuttgart: „Es darf sich nicht um eine einmalige Aktion im Jahr 2016 handeln. Wir brauchen auch in den Folgejahren einen ausgeglichen Haushalt.“ SPD-Fraktionschef Claus Schmiedel hält diese Bedingung für erfüllbar. „Auch die Fortsetzung der Nettonull in den Jahren 2017 und folgende scheint möglich.“

Am Montag kommt die Landesregierung zusammen, um über die Aufstellung des Doppelhaushaltes 2015/2016 zu beraten. Dabei wird es auch um die Sparpläne für die Ministerien gehen und die Frage, inwieweit die Ressorts ihr Soll erfüllt haben. Baden-Württemberg steht derzeit mit insgesamt 45,1 Milliarden Euro in der Kreide. Schmid hatte bei der Vorstellung seiner Pläne im Kabinett vor rund einer Woche auf Steuer-Mehreinnahmen und Überschüsse der vergangenen Jahre verwiesen, mit denen die Nettonull schon 2016 erreichbar sei. Schmids Vorpreschen hatte für Ärger im Kabinett und Teilen der Regierungsfraktionen gesorgt. Auch Kretschmann war überrascht worden. Der Regierungschef wollte aber gestern nicht von „Koalitionskrach“ sprechen. „Wir diskutieren gerade über den besten Weg zu Erreichung eines Ziels, über das wir uns grundsätzlich einig sind.“ Dieses Ziel bestehe darin, den Haushalt nachhaltig zu konsolidieren. Die Grünen haben allerdings andere Vorstellungen als die SPD, wie diese Beträge verwendet werden sollen. Grünen-Fraktionschefin Edith Sitzmann beteuerte, auch die Grünen wollten, dass der Haushalt so früh wie möglich ohne neue Schulden auskomme. „Wir wollen aber keine flüchtige, sondern eine dauerhafte und verlässliche Null, die auch nach 2016 Bestand hat.“ Nach den Plänen der Grünen sollen 2014, 2015 und 2016 zwar neue Schulden aufgenommen werden, aber weniger als ursprünglich von Grün-Rot geplant. 2014 solle die Kreditaufnahme von 1,2 Milliarden auf unter eine Milliarde Euro gesenkt werden. 2015 sollen es statt 1,068 Milliarden Euro 818 Millionen Euro neue Kredite sein und 2016 statt 840 Millionen dann 590 Millionen Euro.