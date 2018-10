Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Finanzminister Nils Schmid (SPD) hat sich gegen die Einführung von Studiengebühren generell für Nicht-EU-Ausländer in Baden-Württemberg ausgesprochen. Die SPD habe mit guten Gründen die Abschaffung der Studiengebühren durchgesetzt. Mit den sozialdemokratischen Vorstellungen von Chancengleichheit in der Bildung und auch dem Bedarf an akademischen Fachkräften seien Studiengebühren nicht vereinbar, sagte er in Stuttgart.

Schmid wies auch darauf hin, dass generelle Studiengebühren auch sogenannte Bildungsinländer betreffen würde. Dies seien junge Menschen, die in Deutschland aufgewachsen seien, aber keinen deutschen Pass hätten. Auch sie müssten die Chance haben, gebührenfrei in Baden-Württemberg zu studieren.

Eine andere Situation gebe es aber an den Musikhochschulen, sagte Schmid, der auch SPD-Landeschef ist. Es sei richtig, dort die Einführung von Gebühren für Nicht-EU-Ausländer zu prüfen. Baden-Württemberg halte dort Ausbildungskapazitäten vor, die weit über den eigenen Bedarf hinausgingen.

Grünen-Fraktionschefin Edith Sitzmann hatte angesichts der schwierigen Haushaltslage vorgeschlagen, ausländische Studenten könnten mit bis zu 1000 Euro pro Semester zur Kasse gebeten werden. Dafür hatte sie massive Kritik auch aus den Reihen der Grünen geerntet.