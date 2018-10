Anzeige

Karlsruhe (dpa/lsw)Ein Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes ist vorläufig festgenommen worden, weil er von einem Kunden zu viel Geld verlangt haben soll. Der 27 Jahre alte Handwerker stellte bereits am 3. Oktober einem Betroffenen einen Betrag von 508 Euro in Rechnung, nachdem im Vorfeld eine Rechnungshöhe von 189 Euro vereinbart worden war, wie die Polizei am Montag mitteilte. Darüber hinaus wäre der Betrag nur in bar zu bezahlen gewesen. Nachdem der Betroffene am Sonntag zur abgemachten Geldübergabe die Polizei zur Klärung dazu ziehen wollte, reduzierte der Handwerker den Betrag auf 220 Euro.

Die hinzugerufenen Beamten nahmen den 27-Jährigen vorläufig fest und beschlagnahmten rund 7000 Euro in bar aus seinem Fahrzeug sowie mehrere Rechnungen vom 25. bis zum 27. Oktober. Mittlerweile ist der Mann wieder auf freiem Fuß.