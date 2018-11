Eine Nachbildung der "Totenmaske des Agamemnon", eines der bekanntesten Fundstücke von Heinrich Schliemann, aufgenommen am 21.12.2015 im Schliemann-Museum in Ankershagen (Mecklenburg-Vorpommern). Der spätere Troja-Entdecker Heinrich Schliemann (1822-1890) verbrachte in dem ehemaligen Pfarrhaus von 1823 bis 1831 seine Kindheit. Am 26. Dezember vor 125 Jahren starb der Archäologe im italienischen Neapel im Alter von 68 Jahren. Foto: dpa