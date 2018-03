Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Abitur-Durchschnittsnote an allgemeinbildenden Gymnasien in Baden-Württemberg lag 2013 bei 2,41 und war somit der schlechteste Wert seit 1991. Das gab das Statistische Landesamt am heutigen Freitag in Stuttgart kurz vor den diesjährigen Abiturprüfungen bekannt. Mit einer Durchschnittsnote von 2,55 waren die Ergebnisse an beruflichen Gymnasien weniger gut, gehörten aber zu den besten seit 2005.

Eine Note von 3,0 oder schlechter bekamen 22,9 Prozent der allgemeinbildenden und 29 Prozent der beruflichen Prüflinge. Insgesamt erhielten von etwa 49 300 Schülern rund 47 900 die Hochschulreife. 6,5 Prozent der Angetretenen bestanden demnach nicht. In der kommenden Woche legen rund 51 000 Schüler ihre Prüfungen ab.