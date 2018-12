Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Die Freude am Feuerwerk könnte in der Silvesternacht von kurzer Dauer sein. Eine hohe Luftfeuchtigkeit und örtlicher Nebel sorgen in der Nacht von Montag auf Dienstag voraussichtlich für schlechte Sicht. «Am besten man geht schon eine Viertelstunde vor Mitternacht raus, um die ersten Raketen zu sehen», sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes. Nach den ersten Böllern werde sich rasch dichter Dunst bilden. Zumindest von Regen und Schnee bleiben Feiernde nach bisherigen Prognosen verschont. Die Temperaturen bewegen sich demnach um den Gefrierpunkt.