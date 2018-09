Anzeige

Ulm (dpa/lsw)Ein Faustschlag ins Gesicht eines Autofahrers hat am Mittwoch in Ulm einen Autounfall verursacht. Ein 24-jähriger Autofahrer und sein 35 Jahre alter Beifahrer hatten während der Fahrt einen Streit, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Auseinandersetzung am Mittwoch eskalierte - der Beifahrer schlug dem Fahrer demnach mit der Faust ins Gesicht. Dieser war so erschrocken, dass er gegen ein vorausfahrendes Auto prallte. Um was es bei dem Streit ging, war zunächst unklar. Den Sachschaden des Unfalls schätzten die Beamten auf 8000 Euro. Die Polizei ermittelt nun gegen den Beifahrer wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.