Heidenheim (dpa/lsw)Ein 32-Jähriger ist in Heidenheim bei einer Schlägerei mit mindestens drei Angreifern verletzt worden. Seine Kontrahenten haben am Montagvormittag laut Zeugenaussagen auf der Straße unter anderem mit Stangen auf ihn eingeschlagen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Danach flüchteten sie. Der Mann ließ sich im Krankenhaus behandeln. Er habe sich am Morgen mit mehreren Personen zu einer Aussprache in einer persönlichen Angelegenheit getroffen, aus der sich die Schlägerei entwickelt habe, sagte er der Polizei. Der Grund für den Streit blieb zunächst unklar. Die Polizei hat Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen.