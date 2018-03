Anzeige

Waiblingen (pol) - Weil er wollte, dass die S-Bahn weiterfahren kann, ist ein 24-Jähriger am Mittwoch in Waiblingen zusammengeschlagen worden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall gegen 22.30 Uhr in einer Bahn der Linie S2 zwischen Stuttgart-Bad Cannstatt und Waiblingen. Ersten Erkenntnissen zufolge attackierten drei bislang unbekannte Täter den Mann, traten ihm mit dem Fuß gegen den Kopf. Einer von ihnen soll während der Fahrt mehrmals versucht haben, mit seinem Handy zu telefonieren, was jedoch aufgrund des fehlenden Netzempfanges mutmaßlich nicht funktionierte. Beim Halt in Waiblingen soll der Unbekannte schließlich die Wagentür blockiert haben, um zu telefonieren. Nachdem der 24-Jährige ihn auf das Verhalten ansprach, sollen die mutmaßlichen Täter ihm gegenüber aggressiv geworden sein und angegriffen haben. Nach Eintreffen der alarmierten Streifen von Bundes- und Landespolizei am Bahnhof in Waiblingen flüchtete die Gruppe unerkannt ins Stadtgebiet.

Die Verdächtigen werden als etwa 16 bis 19 Jahre alt, mit schlanker Statur und dunklen Haaren beschrieben. Eine der Personen soll zur Tatzeit einen langen Mantel mit Fellkragen getragen haben. Durch den Vorfall erlitt der 24-Jährige Prellungen und einen Bluterguss am rechten Ohr. Eine ärztliche Versorgung vor Ort lehnte er jedoch ab. Die Auswertung der Videoaufnahmen aus der S-Bahn soll nun weitere Erkenntnisse zum Tathergang und den mutmaßlichen Tätern liefern. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen. Hinweise werden unter Telefon 0711/870350 entgegen genommen.