Singen (dpa/lsw) - Ein 44-Jähriger hat mit seinem Regenschirm in Singen (Kreis Konstanz) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach Angaben der Beamten meldeten Zeugen am frühen Samstagmorgen, dass ein Mann mit einem geschulteren Gewehr in der Innenstadt unterwegs sei. Die Beamten rückten mit zwei Streifenwagen an und überprüften den verdächtigen Passanten.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei dem vermeintlichen Gewehr um einen Schirm handelte. Dieser sei aber einer Schusswaffe nachempfunden gewesen und habe „täuschende Ähnlichkeit“ mit einem Gewehr gehabt. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten bei dem Mann außerdem ein verbotenes Einhandmesser. Er musste sowohl das Messer als auch den Regenschirm abgeben.